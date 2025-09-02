Arnavutköy’de Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı Açıldı

Arnavutköy Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in adına park ve Yenidoğan Hatıra Ormanı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Parkın açılış törenine Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir de katıldı.

Arnavutköy Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Ömer Halisdemir Parkı ile Yenidoğan Hatıra Ormanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halisdemir, ağabeyinin ismini taşıyan parkın açılışında duygu dolu anlar yaşadı.

"ONUN ADIYLA HAYAT OLACAK OLAN BU PARK, MİLLETİMİZİN KAHRAMANLIK RUHUNU DA YAŞATAN HATIRA NİTELİĞİNDE BİR PROJE OLACAK"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yaptığı açılış konuşmasında şehit Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bizim için Arnavutköy’ümüze kazandırdığımız her bir proje çok önemli. Ancak açılışını gerçekleştirdiğimiz bugünkü kahraman şehidimizin ismini taşıyan Ömer Halisdemir, bizlere bu toprakların cesaretini, fedakarlığını ve vatan sevgisini hatırlatıyor. Onun adıyla hayat olacak olan bu park, milletimizin kahramanlık ruhunu da yaşatan hatıra niteliğinde bir proje olacak. Parkımızın içerisinde bir de yeni doğan hatıra ormanımız var. Ve hamdolsun ilçemizde bizlere yeni kavuşan evlatlarımızın, yeni doğanlarımızın, kıymetli hemşerilerimizin evlatlarına burada bir hatıra ormanı düzenledik. Bu hatıra ormanımızda hamdolsun Ömer Halisdemir, kahramanımızın adını taşıyan parkımızın içerisinde yer alıyor" dedi.

Candaroğlu, parkın fiziki imkanlarıyla da Arnavutköylüler için geniş bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı. Kurdele kesiminin ardından parkı gezen Candaroğlu, vatandaşlarla piknik yaptı, çocuklarla oyunlar oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar, ilçeye kazandırılan park ve hatıra ormanı için Başkan Candaroğlu’na teşekkür ettiler.

"PARKIN EN DİKKAT ÇEKEN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ İSE YENİDOĞAN HATIRA ORMANI"

Toplam 19 bin metrekarelik alana kurulan Ömer Halisdemir Parkı, yüzde 76 oranında yeşil alan içeriğiyle doğa dostu bir yaşam alanı sunuyor. Park içerisinde 14 bin metrekare yeşil alan, 4 bin 500 metrekare sert zemin, 750 metre yürüyüş yolu, 200 metrekare futbol sahası, 100 metrekare basketbol sahası, 310 metrekare çocuk oyun alanı, 460 metrekare amfi alanı ve bin metrekare meydan bulunuyor. Vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği alanlarıyla park, bölgeye yeni bir nefes getirdi. Parkın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yenidoğan Hatıra Ormanı oldu. Arnavutköy’de dünyaya gelen bebekler için sembolik olarak oluşturulan alanda 150 adet fidan toprakla buluşturuldu. Böylece hem şehit Ömer Halisdemir’in adı ölümsüzleştirilirken hem de yeni nesillerin anısına doğayla bütünleşen kalıcı bir eser bırakılmış oldu.