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Arnavutköy'de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de 42 yaşındaki Erdal Ö. iş arkadaşı Müjdat Bozkalan ile tartışma yaşadı. Erdal Ö. eski iş arkadaşı Bozkalan'ı silahla ağır yaraladı. Ardından kaçan şüpheli bir tarladaki kümeste yakalandı.

Arnavutköy'de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde bulunan Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdal Ö., daha önce çalıştığı fabrikaya giderek eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki silahı çıkaran Erdal Ö., arkadaşına ateş edip kaçtı. Olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Arnavutköy de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı 1

KÜMESTE YAKALANDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Müjdat Bozkalan'ı hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, Erdal Ö.'yü saklandığı tarladaki kümeste silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşı Bozkalan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arnavutköy de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı 2

Arnavutköy de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı 3

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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