Artan kalp krizi vakalarının sebebi Covid-19 aşıları aşıları mı? Uzman isimden dikkat çeken yanıt

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, son zamanlarda arttığı iddia edilen kalp krizi vakalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Günümüzde sağlık hizmetlerinin eskisine göre başarılı ve ulaşılabilir bir durumda olduğuna dikkat çeken Dr. Şenol, artık gelişen tıbbı teknolojiyi kullanarak daha hızlı tanı konulması nedeniyle kalp krizlerinin artmış gibi görüldüğünü ifade etti.

"SİGARA GİBİ BİR ETKEN VARKEN BAŞKA SUÇLU ARAMANIN ANLAMI YOK"

Ana sorunun beslenme ve diyet düzeniyle ilgili olduğunu anlatan Dr. Şenol, "Artışların ana sebebi yeme-içme düzensizliği ve rutin kontrollerin eksikliği. Bir de stres yükünün artmasıyla birlikte sigara kullanımı yüzde 30'a varan bir oranda arttı. Bu şekilde olunca kalp-damar hastalıkları ve inme gibi durumlarda da büyük bir artış söz konusu oluyor. Sigara gibi bir etken varken başka suçlu aramanın anlamı yok" dedi.

Bunun yanında kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmadığına ve ilaçlarını düzenli kullanmadığına işaret eden Dr. Şenol kilo ve kiloya bağlı olarak kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğinin de ortaya çıktığını, bunların getirdiği kalp krizi risklerinin de doğal olarak arttığını söyledi. Artışların ana sebebinin insanların yeme-içme düzenlerine uymaması, kontrollerine düzenli şekilde gelmemesi ve doğru tedavi yönteminin uygulanmaması olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Şenol, son dönemde artan kalp krizi vakalarının iddia edildiği gibi pandemi döneminde yapılan aşılarla ve pıhtılaşmayla ilgili olmadığını; daha hızlı tanı konulması nedeniyle daha fazla vaka görüldüğünü söyledi.

"ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARSIZ OLMASI KESİNLİKLE İMKANSIZ"

Son dönemlerde popüler olan elektronik sigaralara da değinen Dr. Şenol, "Henüz bunun kalp üzerindeki etkilerine dair yapılmış bir çalışma yok ama şunu çok iyi biliyoruz ki, insanlarda bu ürünlere karşı yanlış ve zararsızmış gibi bir algı oluştu. Elektronik sigarada çekilen şeyin ana kısmı su buharı olduğu için sanki bir sorun yokmuş gibi görünüyor ama içine koydukları katkıların ve kimyasal maddelerin neler olduğunu bilmiyoruz. Hangi şartlarda üretildiğini, ne kadar kanserojen olduğunu ve hangi hastalıklara yol açabileceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kalp ve damarlar üzerinde ne gibi etkileri olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.

Bununla ilgili yurt dışında yapılan çalışmalarda çok ciddi akciğer hasarlarına yol açtığını, hayati tehlike yaşamış ve hayatını kaybetmiş vakalar olduğunu aktaran Dr. Şenol elektronik sigaraların etkilerinin uzun vadede daha net anlaşılacağını ama yine de kimyasal solumanın zararsız olduğunu düşünmemek gerektiği uyarısında bulundu.

"EKMEK VE KARBONHİDRATI BESLENME DÜZENİNDEN ÇIKARTMAK ŞART"

Kalp krizi riskini azaltmanın en önemli noktalarından birisinin beslenme düzenini doğru bir şekilde ayarlamak olduğunu vurgulayan Dr. Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumdaki kültürel beslenme düzenimizi mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle ekmek ve karbonhidrat içerikli besinleri yiyecek listesinin en sonuna koymalı ve miktar olarak çok az almalıyız. Aksi durumda karbonhidrat ağırlıklı beslenme, çocukluk döneminden itibaren kalbe ve damarlara ciddi anlamda zarar vermeye başlıyor. Ayrıca sağlıklı vücut gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Kalp sağlığı için bir diğer önemli noktanın da yürüyüş olduğunu söyleyen Dr. Şenol "Haftada 3-4 gün bile olsa hafif tempolu kısa yürüyüşlerin kalp sağlığı için inanılmaz derecede faydası var. Aynı zamanda kilo kontrolü ve tansiyon, şeker gibi kronik rahatsızlıkların yönetilmesi açısından da hayati bir öneme sahip."

(İHA)