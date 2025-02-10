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Artık ordu devreye girdi: Santorini'de ilginç görüntüler! Adanın dört bir yanına yerleştirildi

10.02.2025 16:54
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Santorini'de son haftalarda sıklaşan depremler hem ada halkında hem de ziyaretçilerde büyük paniğe yol açtı. Art arda gerçekleşen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi adayı terk etti. Bu sırada, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Devreye uzmanların yanı sıra ordu mensupları da girince Yeni Kameni volkanik adacığından çarpıcı görüntüler geldi.

Artık ordu devreye girdi: Santorini'de ilginç görüntüler! Adanın dört bir yanına yerleştirildi

Türkiye'nin yanı başındaki Santorini bugün de sallanmaya devam etti. AFAD verilerine göre saat 14.23'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Santorini’deki Nea Kameni volkanik adacığına uzmanlar ve ordu mensupları ayak basarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin odağında ise en büyük endişelerden biri olan volkanik hareketlilik oluşması riski yer alıyor.

UZMANLAR VE ORDU MENSUPLARI SİSMİK HAREKETLİLİĞİ İNCELEDİ

Uzmanlar ve ordu mensupları, Santorini Kalderası'ndaki Yeni Kameni volkanik adacığında, son haftalarda artan sismik hareketlilik nedeniyle incelemelerde bulundu.

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Jeolojik Oşinografi ve Fiziki Coğrafya Profesörü Evi Nomiku, Santorini'de devam eden sismik araştırmalar hakkında AA muhabirine açıklama yaptı.

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Nomiku, sismik hareketliliğin Ada'nın kuzeydoğusunda yaşandığını belirterek, bunun Yeni Kameni volkanıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

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Yunan Ordusu'na bağlı Coğrafi Hizmetler Birimi tarafından Yeni Kameni'ye özel bir gravimetre cihazı getirildiğini bildiren Nomiku, bu cihazla yapılan ölçümlerin 2011 ve 2012'deki verilerle karşılaştırılacağını ifade etti.

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DENİZALTI SİSMOGRAFLARINDAN VERİ TOPLANACAK

Bu volkanın 3 bin 500 yıl önce patladığını ve ardından yaşanan tsunaminin büyük bir felakete yol açtığını anlatan Nomiku, şunları kaydetti:
"Yer çekimi ölçümlerinin yanı sıra belirli noktalarda uydu görüntülemeleri yapacağız. Ayrıca, yüksek teknolojiye sahip denizaltı sismograflarından tüm verileri toplayacağız. Bu verileri Ulusal Gözlemevi'ne ileterek, adanın farklı noktalarındaki sismik hareketleri daha detaylı analiz edeceğiz."

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Santorini'deki sismik aktivitenin sürdüğüne dikkati çeken Nomiku, bölgeye yerleştirilen ek sismograflar sayesinde deprem odaklarının daha hassas bir şekilde tespit edilebildiğini vurguladı.

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İnsanların yanlış yere, depremleri söz konusu volkanla ilişkilendirdiklerine işaret eden Nomiku, sadece uzmanların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

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HALK VE TURİSTLER ARASINDA PANİĞE YOL AÇTI

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

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Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Bu durum hem Santorini sakinleri hem de turistler arasında tedirginliğe yol açtı.

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Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanlar, kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

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KURTARMA EKİPLERİ, ADA'DA HAZIR BEKLİYOR

Olası acil durum senaryosuna karşı Santorini'ye bir arama kurtarma köpeği ile insansız hava araçları eşliğinde kurtarma ekipleri gönderildi.

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Ekipler, Ada hastanesinin yanındaki basketbol sahasında çadırlar kurarak lojistik merkez oluşturdu.

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Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, yaptığı açıklamada, "Önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmış durumdayız. Halkımızın güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımları atıyoruz ve yetkililerimiz durumu anbean takip ediyor" ifadelerini kullandı.

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ADA'NIN BİRÇOK NOKTASINA SİSMOGRAF YERLEŞTİRİLDİ

Deprem hareketlerini daha iyi izleyebilmek ve riskleri önceden tespit edebilmek amacıyla Santorini'nin çeşitli noktalarına ek sismograflar yerleştirildi. Uzmanlar, sarsıntıların kaynağını detaylı şekilde analiz ederek olası büyük bir depremin işareti olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

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Öte yandan, tsunami riskine karşı kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bazı ev ve kiliselerin önüne kum çuvalları yerleştirerek dalgaların olası etkilerini en aza indirmeye yönelik tedbirler alıyor.

Yetkililer, halka paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan tsunami Santorini
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