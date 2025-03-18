HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

18.03.2025 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. 12 kişilik dağcı ekibi, kurtarılmayı başardı.

Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan 12 kişilik dağcı grup, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağından yaralandı.

Gruptaki dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopteri ile bölgeye giden ekipler, yaralı dağcı ve iki arkadaşını mahsur kaldığı yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

AA-20250318-37378876-37378870-ARTOS_DAGINDA_MAHSUR_KALAN_DAGCILARI_KURTARMAK_ICIN_CALISMA_BASLATILDI

Alandaki 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Artos Dağı'na çıkan 12 kişilik dağcı ekibin mahsur kaldığı ihbarının hemen ardından çalışma başlattıklarını söyledi.

AA-20250318-37378876-37378874-ARTOS_DAGINDA_MAHSUR_KALAN_DAGCILARI_KURTARMAK_ICIN_CALISMA_BASLATILDI

Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı bilgisini aldıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Bölgede yaptığımız çalışma neticesinde hem hava şartları hem de tipiye karşılık helikopter desteğiyle vatandaşımızı olay yerinden almak için İl Jandarma Komutanlığımızla görüşme sağladık. Akabinde alana bir helikopter gönderdik. Alandaki kazazede vatandaşımızı helikopterle aldık ve sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hastaneye götürdük. 2 kişi de yaralıyla hastaneye gitti. 9 kişilik ekip ise dağdan iniş yapıyor. Koordine halindeyiz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu!Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu!
10’ar yıl hapis cezasıyla aranıyorlardı... 10’ar yıl hapis cezasıyla aranıyorlardı...
Anahtar Kelimeler:
Artos Dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti

Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti

Erkan Kork’un ifadesi şaşkına çevirdi: Altın bozdurup banka almış!

Erkan Kork’un ifadesi şaşkına çevirdi: Altın bozdurup banka almış!

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Savcılık kararını verdi

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! Savcılık kararını verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.