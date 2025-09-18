Artuklu’da su çalışmaları için trafik düzenlemesi

MARSU Genel Müdürlüğü tarafından Artuklu ilçesinde içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında, şehir içi ana şebeke hatları ile Koyunlu Ana İsale Hattı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.

Eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Mart Mahallesi Dekorkent Bölgesi’nde 19 Eylül Cuma günü planlanan döşeme çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır.

MARSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 19 Eylül 2025 tarihinde Yonca Sokak’tan başlatılacak. Program doğrultusunda, Emniyet Caddesi, 2012 Sokak, Karanfil Sokak, Burç Sokak, 18. Sokak, Meşe Sokak ve 13. Sokak trafiğe kapatılacak ve trafik akışı kademeli olarak sağlanacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yönlendirme levhaları ve işaretlerini dikkatle takip etmeleri istenirken, çalışma süresince gösterecekleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır