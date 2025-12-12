MHP ve DEM Parti'nin görüşmesi başladı! İlk görüntüler geldi

MHP lideri Bahçeli DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyetinin Meclis'teki görüşmesi başladı.

DEM Parti'den dün ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" denilmişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Bu, DEM Parti heyetlerinin MHP lideri Devlet Bahçeli ile 4. görüşmesi olacak.