Artvin'de kaçakçılık operasyonu: 300 milyon TL'lik ürün ele geçildi

Artvin'de polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, yaklaşık 300 milyon TL değerinde kaçak parfüm ve gıda takviyesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, yurt dışına çıkış yapmak üzereyken Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, nevresim ve kumaş yüklü ürünlerin arasına gizlenmiş çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Yapılan kontrollerde, farklı marka ve ebatlarda 56 bin 709 adet parfüm ile 4 bin 393 adet cinsel içerikli ürün ve çeşitli gıda takviyeleri bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA

Artvin
