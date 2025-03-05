Artvin'de korkutan anlar! Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Yanmış Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki dolmuş minibüs, bilinmeyen bir nedenle park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun sürücüsü Y.K. ve 11 yolcu yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)