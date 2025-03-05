HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin'de korkutan anlar! Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

Artvin'de korkutan anlar! Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 12:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Hopa ilçesinde yolcu dolu dolmuş minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de korkutan anlar! Yolcu dolu minibüs park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Yanmış Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki dolmuş minibüs, bilinmeyen bir nedenle park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun sürücüsü Y.K. ve 11 yolcu yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Çin'den Trump'a yanıt! "Savaşmaya hazırız"Çin'den Trump'a yanıt! "Savaşmaya hazırız"
Liselilere “Şiddet Araştırması” yapıldı...Liselilere “Şiddet Araştırması” yapıldı...
Anahtar Kelimeler:
Artvin Minibüs kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.