Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi köprü su seviyesinin yükselmesiyle çöktü

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi köprü su seviyesinin yükselmesiyle çöktü

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.

Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü.

Artvin in Borçka ilçesindeki tarihi köprü su seviyesinin yükselmesiyle çöktü 1

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.

Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Artvin
