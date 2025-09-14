HABER

Artvin’de tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı

Artvin-Hopa karayolunda hatalı sollama yapan bir tır, kazaya ramak kala durabildi. Karşı yönden gelen otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Artvin’de tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ile Hopa arasında bulunan jandarma kontrol noktasına yakın bir virajda meydana geldi. Hopa istikametinden Artvin yönüne giden bir tır, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim görevlisi Aşkın Göktürk’ün kullandığı otomobille burun buruna geldi.
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah’a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef" ifadelerine yer verdi.

Artvin’de tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı 1

(İHA)

kaza
