Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın ve çocuğu itfaiye kurtardı

Samandağ ilçesi Kapısıyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden yaşlı kadın ve çocuk asansörden indiği sırada arıza yaşandı. Arızalanan asansörde yaşlı kadın ve çocuk mahsur kaldı.

Kadının ve çocuğun bağırışlarını duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kadın ve çocuk, mahsur kaldıkları asansörden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucunda yaşlı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

