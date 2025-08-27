HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın ve çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asansörde mahsur kalan yaşlı kadın ve çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın ve çocuğu itfaiye kurtardı

Samandağ ilçesi Kapısıyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden yaşlı kadın ve çocuk asansörden indiği sırada arıza yaşandı. Arızalanan asansörde yaşlı kadın ve çocuk mahsur kaldı.

Kadının ve çocuğun bağırışlarını duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kadın ve çocuk, mahsur kaldıkları asansörden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucunda yaşlı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü: 1 yaralıSeyir halindeki kamyonet alev topuna döndü: 1 yaralı
İstanbul’da 'motosikletli' suç örgütlerine operasyon: 24 gözaltıİstanbul’da 'motosikletli' suç örgütlerine operasyon: 24 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Samandağ apartman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'a yeni gelen ismin peşinde!

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Camdan bakakaldılar! Bir gecede her şey değişti

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü! Pişkin savunma

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü! Pişkin savunma

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.