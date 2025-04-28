HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 30 şahsa işlem yapıldı

Şırnak’ta haftalık asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucunda 30 şahsa işlem yapıldı.

Asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 30 şahsa işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda 12,68 gram esrar maddesi, 4 bin 190 paket sigara, 200 adet puro, 44 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet fişek, 3 adet şarjör, 22 adet silah parçası, 467 adet emtia, bin 140 adet elektronik sigara tütünü ve bin 755 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildiVan'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi
Aydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandıAydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.