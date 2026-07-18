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Aşırı sıcaklar başlıyor! OGM'den kritik uyarı! Önümüzdeki 4 gün çok kritik

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü yangın riskinin en üst seviyeye ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan önümüzdeki 4 gün azami dikkat istedi.

Aşırı sıcaklar başlıyor! OGM'den kritik uyarı! Önümüzdeki 4 gün çok kritik
Şevket Taner Şahin

Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası önümüzdeki 4 gün özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkili olacak.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenen bu günlerde, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın ise orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı öngörülüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu kritik dönemde vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Aşırı sıcaklar başlıyor! OGM den kritik uyarı! Önümüzdeki 4 gün çok kritik 1

"BİR ANLIK İHMAL BİNLERCE HEKTARI YOK EDEBİLİR"

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârın birleşmesiyle birlikte en küçük kıvılcımın dahi kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkat çeken OGM, özellikle ormanlık alanlar ile ormanlara komşu bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

OGM ekipleri yangın sezonu boyunca ülke genelinde hava ve kara gücüyle 7 gün 24 saat görev yaparken, yangınlarla mücadelede vatandaş desteğinin en önemli unsurlardan biri olduğunun altı çizildi.

BEKİR KARACABEY: "ORMANLARIMIZI BİRLİKTE KORUYABİLİRİZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, aşırı sıcakların etkili olacağı bu günlerde herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Meteorolojik şartların orman yangınları açısından son derece riskli olduğu bir döneme giriyoruz. Hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgârın etkisiyle yangınların büyüme hızı ciddi şekilde artabiliyor. Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, ormanlarımızda ve ormanlara yakın alanlarda en üst düzey hassasiyet göstermeleridir. Özellikle önümüzdeki 4 gün vatandaşlarımızdan azami dikkat bekliyoruz. Alacağımız basit tedbirlerle Yeşil Vatan'ımızı birlikte koruyabiliriz."

Aşırı sıcaklar başlıyor! OGM den kritik uyarı! Önümüzdeki 4 gün çok kritik 2

OGM'DEN VATANDAŞLARA HAYATİ UYARILAR

OGM, aşırı sıcakların etkili olacağı günlerde vatandaşların şu kurallara mutlaka uyması gerektiğini hatırlattı:

• Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakmayın.

• Sigara izmaritini kesinlikle doğaya atmayın.

• Anız ve bahçe atıkları yakmayın.

• Cam şişe ve benzeri atıkları doğada bırakmayın.

• Yangın riski oluşturan faaliyetlerden kaçının.

• Duman veya alev görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verin.

OGM, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını belirterek, vatandaşların göstereceği duyarlılığın ormanların korunmasında en az teknik imkânlar kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını orman genel müdürlüğü ogm
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