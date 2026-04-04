Aşırı yağışlar Söke’de hayatı olumsuz etkiliyor

Aydın’da yaklaşık 72 saattir devam eden sağnak yağış il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bazı bölgelerde heyelan yaşanırken, yollarda birken sel suları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Aşırı yağışlar Söke’de hayatı olumsuz etkiliyor

İl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle, özellikle dağlık alanlarda heyelan yaşanırken yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri Söke oldu.

Aşırı yağışlar Söke’de hayatı olumsuz etkiliyor 1

MİNİBÜS DİĞERİ OTOMOBİL 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde toprağın suya doyması neticesi yolda göçme meydana geldi. Bu sırada çöken yolun üzerinde park halinde bulunan biri minibüs diğeri otomobil 2 araç zarar gördü.

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken yaşanan heyelanda can kaybı ve yaralanma olmaması teseli kaynağı oldu.

Aşırı yağışlar Söke’de hayatı olumsuz etkiliyor 2

Öte yandan Aydın-Söke yolunda yağışlar sonucu dağlardan karayoluna ulaşan sel suları nedeniyle kara yolu adeta göle döndü. Zaman zaman ulaşımda aksaklıklara neden olan sel suları ekiplerin müdahalesi ile temizlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini düşüreceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın sağanak yağış
