Aşısı sıcak tansiyonu yükseltir mi? Yüksek hava sıcaklığının tansiyona etkisi

Yüksek tansiyona sahip olmak, bilhassa 50 yaşını geçmiş kişilerde oldukça sık rastlanan bir sağlık problemidir. Tansiyon dengesizlikleri çoğu zaman belirli bir nedeni olmadan ortaya çıkar ve gizlice ilerler. Tıp uzmanlarına göre normal ve sağlıklı kabul edilen tansiyon değeri 120/80 mmHg’dir. Bu değer en fazla 135/85 mmHg seviyesine kadar normal sayılabilir. Tansiyon ölçümleri esnasında bu sınırların üzerinde görülen değerler yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Aşırı sıcak tansiyonu yükseltir mi?

Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi sağlıklı insanları bile etkilerken tansiyon hastalarının daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Normal şartlarda vücudumuz sıcak havalara uyum sağlamak için terleyerek ısı dengesini korumaya çalışır. Fakat aşırı sıcaklıklar ve yüksek nem bu dengeyi zorlayabilir.

Aşırı sıcaklarda sağlıklı kişilerde bile halsizlik, baş dönmesi ve sıvı kaybı görülebilir. Bu nedenle tansiyon hastalarında bu durum çok daha risklidir.

Sıcak havada daha çok terlendiği için su kaybıyla beraber sodyum ve potasyum mineralleri de kaybedilir. Bu minerallerin azalması damarların genişlemesine ve gevşemesine yol açar. Damarların gevşemesi ise kan basıncının düşmesine neden olur.

İlk bakışta tansiyonun düşmesi olumlu gibi görünebilir. Fakat tansiyon ilacı kullanan hastalar için bu durum oldukça risklidir. Zira ilaçların etkisiyle tansiyon daha da düşebilir. Kontrolsüz tansiyon düşmesi ise ani düşmeye ve yaralanmalara yol açabilir.

Sıcak havalar bazı kişilerde tansiyonun dalgalanmasına neden olur. Bu kişilerde gün içerisinde tansiyon bir yükselip bir düşebilir. Bu da kalp ve damar sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturur. Bilhassa 50 yaşın üzerindeki kişilerde kalp krizi veya felç riski artış gösterebilir.

Sıcak havaların etkisini azaltmak için hipertansiyon hastalarının bazı önlemler alması gerekir. Bu yüzden düzenli tansiyon ölçümü yapmak, doktor önerilerini dikkate almak ve sıvı dengesini korumak hayati bir öneme sahiptir.

Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

1. Bol sıvı tüketmek

Yaz sıcaklarında aşırı terlemeyle beraber su ve mineral kaybı yaşanır. Bu durum kanın koyulaşmasına ve akışkanlığının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmek gerekir. Gazlı içecekler veya hazır meyve sularının suyun yerini tutmadığı unutulmamalıdır.

2. Güneşten korunmak

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00–15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Eğer dışarı çıkılacaksa gölgede kalmak ve açık renkli kıyafetler giyilmesi gerekir. Bununla beraber şapka takarak baş bölgesini korumak da oldukça faydalı olacaktır.

3. Sağlıklı beslenmek

Yaz aylarında dengeli ve hafif beslenilmesi son derece önemlidir. Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemelidir. Sıcak günlerde tam tahıllı yiyecekler, yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler ve balık gibi besinler tüketilmelidir.

4. Düzenli egzersiz ve kilo kontrolü yapmak

Bilindiği üzere egzersiz yapmak kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Yine de aşırı sıcaklarda yürüyüş gibi egzersizler güneşin az olduğu sabah veya akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Bununla beraber yemek yedikten sonra egzersiz yapılacaksa biraz beklenmesi iyi olur.

5. Duş alışkanlıkları edinmek

Hipertansiyonu olan kişiler yazın duş alırken dikkatli olmalıdır. Soğuk duş alınması damarları aniden büzerek tansiyonu yükseltebilir. Sıcak duş ise damarları fazla genişleterek tansiyonun düşmesine neden olabilir. Bilhassa tansiyon dengesizliği olan kişiler için aşırı sıcak veya soğuk duş kesinlikle tavsiye edilmez.