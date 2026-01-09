ASKİ saat verdi! Ankara'da su kesintisi bitiyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi kentte su kesintilerinin 16.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Açıklamada "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır" denildi.

Yeni sitemin devreye alındığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.