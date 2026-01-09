HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ASKİ saat verdi! Ankara'da su kesintisi bitiyor

Ankara'da su kesintilerinin sona ereceği açıklayan ASKİ, "ASKİ'nin yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır" açıklaması yaptı.

ASKİ saat verdi! Ankara'da su kesintisi bitiyor
Cansu Akalp

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi kentte su kesintilerinin 16.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Açıklamada "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır" denildi.

Yeni sitemin devreye alındığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 köpeğin saldırısına uğramıştı! 5 milyon lira tazminat ödenecek20 köpeğin saldırısına uğramıştı! 5 milyon lira tazminat ödenecek
Nükleer saldırılara dayanabilen 'Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi!Nükleer saldırılara dayanabilen 'Kıyamet uçağı yeniden görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.