Ataşehir Belediyesi'ne gece yarısı operasyon: Onursal Adıgüzel de aralarında! İşte gözaltı listesi

Devrim Karadağ

Ataşehir Belediyesine yönelik gece yarısı 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu aktarılırken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Adıgüzel ile gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ile Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk ve Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan'ında bulunduğu bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı birim amirleri ve personel hakkında “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimizde 45 adreste 17.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.“

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların tamamı:

1- Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı
2- Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
3- Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
4- Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
5- Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü
6- Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü
7- Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü
8- Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü
9- Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü
10- Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü
11- Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü
12- Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar
13- Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı
14- Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü
15- Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü
16- Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.
17- Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık
18- Haydar Battal – Belediye Çalışanı
19- Murat Gerger – MG Yapı

