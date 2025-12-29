HABER

Ataşehir'de DEAŞ operasyonu: Yılbaşı öncesi saldırı hazırlığındaki şüpheli yakalandı

Ataşehir'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşı ve Noel dönemine yönelik saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslar olmak üzere tüm ülkeyi hedef alan eylem çağrıları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

ATAŞEHİR'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Muhtemel saldırı planlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde; hakkında soruşturma başlatılan 1 şüpheliye yönelik 26 Aralık günü saat 06.30’da Ataşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm şarjör, 25 adet fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak ve çakı, 1 adet teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile toplatma, yasaklama ve el koyma kararı bulunan 33 adet örgütsel kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)Kaynak: İHA

DEAŞ
