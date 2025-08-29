HABER

Ataşehir’de diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Ataşehir'de özel bir diş kliniğinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Paniğe kapılan bir çalışan ise baygınlık geçirdi.

Ataşehir’de diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Olay saat 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi’nde bulunan özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Klinik içerisindeki oksijen tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2 kişininyaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda paniğe kapılarak baygınlık geçiren 1 kişiye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ataşehir
