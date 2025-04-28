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Ataşehir'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ataşehir'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ataşehir'de, bir şüphelinin silah ticareti yaptığını belirleyen ekipler, saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen İ.G'yi (32) takip etmeye başladı.

Ekiplerin 10 günlük izleme ve takip çalışmalarının ardından şüphelinin Ümraniye Altınşehir'deki ikametinden plakası olmayan motosikletle akşam saatlerinde ayrıldığı, Yukarı Dudullu'da depoya girdiği ve sabah saatlerine kadar buradan ayrılmadığını tespit etti.

Güvenlik önlemleri alınarak 24 Nisan'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G'yi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin depo olarak kullandığı mekanda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgüsü, çok sayıda icra mili, yay, pim ve hidrolik kollu manivela ele geçirildi.

Şüpheli İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
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