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Ataşehir'de tadilat halindeki AVM'de yangın! Nedeni bilinmiyor...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 19:07
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Ataşehir'de tadilat halindeki alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de tadilat halindeki AVM'de yangın! Nedeni bilinmiyor...

Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çıktı. Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ataşehir AVM
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