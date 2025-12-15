HABER

Ataşehir’de dükkan kurşunlayıp o anları kayda alan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan genç ile olay anını kayda alan çocuk, saldırıyı gerçekleştirdikleri silahla birlikte yakalandı.

Ataşehir’de dükkan kurşunlayıp o anları kayda alan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 7 Aralık günü Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu, 2 şüpheli şahsın yaya olarak gelerek iş yeri ve çevresinde bir süre gözlem yaptığı, ardından şüphelilerden birinin iş yerine silah ile ateş ederken diğer şüphelinin ise kamera kaydı aldığı tespit edildi.
Araştırmalarda, iş yeri çalışanı İ.F. ile şüpheli şahıslar arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Saldırı sırasında kamera kaydı alan K.C.B. (17) ve iş yerine silahla ateş açtığı belirlenen M.G. (19) isimli şahıslar suç unsuru silahla birlikte 10 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, ’6136 SKM ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

