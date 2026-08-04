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Ataşehir’de iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Ataşehir’de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tekme tokatlı kavga, çevredeki vatandaşlar ve arkadaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Ataşehir’de iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Ataşehir’de iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı 1

Kavganın ortasında kalan kişileri ayırmak için çevrede bulunan vatandaşlar ve şahısların arkadaşları müdahale etti. Çevredekilerin yoğun çabası sonucu taraflar sakinleştirilerek kavga sona erdirildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ataşehir’de iki kişinin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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