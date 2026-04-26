Atatürk'ün sözüymüş gibi astılar! Sosyal medyada yorum yağıyor

Atatürk'e ait olmadığı halde öyleymiş gibi dilden dile yayılan sözlere bir yenisi eklendi. Üstelik bu seferki, iddiaya göre bir şoförler odasının girişindeki tabelada sergilendi.

ATATÜRK'ÜN İMZASIYLA ASILDI

Söz konusu tabelada "Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır" yazıyor. Yazının altında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor.

Sosyal medyada tabelanın fotoğrafı gündem oldu. Tabelada yer alan sözün Atatürk'ün imzasıyla sergilenmesi tepki çekti.

YORUM YAĞDI

Fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kimisi Atatürk'e ait olmayan birçok sözün kendisine atfedilmesini tiye alırken kimileri ise tepkisini dile getirdi. İşte gelen yorumlardan bazıları: