Toplu taşımada iğrenç olay! Vatandaşlar araçtan indirip, polise teslim etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde toplu taşıma aracında yaşandığı öne sürülen taciz olayı yolcuların tepkisine neden oldu. İddiaya göre bir genç kızı taciz ettiği belirtilen şahıs, araç içerisindeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

YOLCULAR TACİZCİYİ YAKALAYIP ARAÇTAN İNDİRDİ

Olayın ardından duruma müdahale eden vatandaşlar, şüpheliyi toplu taşıma aracından indirerek etkisiz hale getirdi. Çevrede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

O anlara ait görüntüler Asayiş Berkamal isimli hesap tarafından paylaşıldı.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından tutulan şahsı teslim aldı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.