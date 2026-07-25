SON DAKİKA | Özgür Özel ekibini kurdu! Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu

Son dakika: Dün kurulan Yeni Parti'de Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in MYK'sı belli

oldu.

Görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, dün CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özel oy birliğiyle genel başkan seçilirken, partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kuruluşun ardından Ekrem İmamoğlu, yayımladığı mesajla YENİ Parti'ye destek vererek "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" çağrısında bulundu.

Bugün ise Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.