SON DAKİKA | Özgür Özel ekibini kurdu! Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu

Son dakika: Dün kurulan Yeni Parti'de Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in MYK'sı belli
oldu.
Görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, dün CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özel oy birliğiyle genel başkan seçilirken, partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.
Kuruluşun ardından Ekrem İmamoğlu, yayımladığı mesajla YENİ Parti'ye destek vererek "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" çağrısında bulundu.
Bugün ise Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.