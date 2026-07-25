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SON DAKİKA | Özgür Özel ekibini kurdu! Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu

Son dakika: CHP'den ayrılarak yeni bir yol çizen Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin MYK'sı belli oldu.

SON DAKİKA | Özgür Özel ekibini kurdu! Yeni Parti'nin A Takımı belli oldu
Devrim Karadağ

Son dakika: Dün kurulan Yeni Parti'de Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in MYK'sı belli
oldu.

Görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • Genel Sekreter: Yunus Emre
  • Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
  • İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
  • Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
  • Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
  • Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
  • Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, dün CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özel oy birliğiyle genel başkan seçilirken, partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kuruluşun ardından Ekrem İmamoğlu, yayımladığı mesajla YENİ Parti'ye destek vererek "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" çağrısında bulundu.

Bugün ise Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

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Özgür Özel son dakika Yeni Parti
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