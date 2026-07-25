HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da turuncu kodlu meteorolojik uyarı için tedbir toplantısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından Samsun geneli için verilen turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından, alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Samsun’da turuncu kodlu meteorolojik uyarı için tedbir toplantısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından Samsun geneli için verilen turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından, alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, muhtemel olumsuzluklara karşı yürütülen hazırlıklar ve kurumlar tarafından alınan tedbirler ele alındı.
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilgili birimler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, acil durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Samsun’da turuncu kodlu meteorolojik uyarı için tedbir toplantısı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındıYaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındı
Yargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapisYargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapis

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.