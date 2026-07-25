Cem Küçük'ten çarpıcı iddia! 'Seçime doğru Yeni Parti'ye geçer'

Siyasetin gündemi CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yol haritasına çevrilmiş durumda. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Cem Küçük de siyasetin gündemine ilişkin bir değerlendirme paylaşarak önemli iddialarda bulundu.

"MUTLAK BUTLANIN HİÇBİR İTİBARI KALMADI"

Mutlak butlan kararının toplumda hiçbir itibarı kalmadığının altını çizen Küçük açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor.

ÇARPICI İDDİA: "SEÇİME DOĞRU BAŞKAN VE VEKİLLER YENİ PARTİ'YE GEÇER"

İlk seçimde zaten başarısız olacak. Gerçi derdi siyasi intikam gibi görünüyor. Etrafındakiler ona “vekillerin çoğu ayrılmaz” demiş ama orada da yanıldı. Seçime doğru belediye başkanlarının çoğu ve diğer kalan vekillerin bir kısmı da Yeni Parti’ye geçer.

"KEMAL BEY ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMALI"

Kemal bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı."