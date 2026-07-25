HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia! 'Seçime doğru Yeni Parti'ye geçer'

Gazeteci Cem Küçük'ten mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Mutlak butlan kararının seçmende hiçbir itibarının kalmadığını belirten Küçük, Yeni Parti ile ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu. Seçime doğru CHP'li belediye başkan ve vekillerin bir kısmının Yeni Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia! 'Seçime doğru Yeni Parti'ye geçer'
Doğukan Akbayır

Siyasetin gündemi CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yol haritasına çevrilmiş durumda. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Cem Küçük de siyasetin gündemine ilişkin bir değerlendirme paylaşarak önemli iddialarda bulundu.

Cem Küçük ten çarpıcı iddia! Seçime doğru Yeni Parti ye geçer 1

"MUTLAK BUTLANIN HİÇBİR İTİBARI KALMADI"

Mutlak butlan kararının toplumda hiçbir itibarı kalmadığının altını çizen Küçük açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor.

Cem Küçük ten çarpıcı iddia! Seçime doğru Yeni Parti ye geçer 2

ÇARPICI İDDİA: "SEÇİME DOĞRU BAŞKAN VE VEKİLLER YENİ PARTİ'YE GEÇER"

İlk seçimde zaten başarısız olacak. Gerçi derdi siyasi intikam gibi görünüyor. Etrafındakiler ona “vekillerin çoğu ayrılmaz” demiş ama orada da yanıldı. Seçime doğru belediye başkanlarının çoğu ve diğer kalan vekillerin bir kısmı da Yeni Parti’ye geçer.

Cem Küçük ten çarpıcı iddia! Seçime doğru Yeni Parti ye geçer 3

"KEMAL BEY ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMALI"

Kemal bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındıYaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındı
Yargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapisYargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapis

Anahtar Kelimeler:
cem küçük Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.