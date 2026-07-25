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Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kurduğu "Meral Akşener Vakfı", İstanbul merkezli olarak resmen tescil edildi. Vakıf, eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürütecek.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Devrim Karadağ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Meral Akşener tarafından kurulan Meral Akşener Vakfı resmen tescil edildi. İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterecek vakfın kuruluş kararı, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşirken, vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak açıklandı.

EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL PROJELER YÜRÜTECEK

Resmi ilanda yer alan bilgilere göre vakfın amacı; eğitim, sosyal, kültürel, çevre ve sağlık alanlarında toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek, araştırma ve incelemeler yapmak, yardım faaliyetlerinde bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları hayata geçirmek olarak belirlendi.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu 1

BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL

Vakıf, 5 milyon TL nakit mal varlığıyla kuruldu. Merkezi İstanbul'da bulunan vakfın kurucusu Meral Akşener olurken, yönetim kurulunda Meral Akşener, Esma Bekar ve Fatih Akşener yer aldı.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu 2

MAL VARLIĞI MEHMETÇİK VAKFI'NA DEVREDİLECEK

Resmi ilanda dikkat çeken bir diğer detay ise vakfın sona ermesi halinde izlenecek süreç oldu. Buna göre, borçların tasfiyesinin ardından geriye kalan tüm mal varlığı ve haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener
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