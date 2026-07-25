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Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: 'Çok şükür...'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: 'Çok şükür...'
Devrim Karadağ

‘Mutlak butlan’ kararıyla yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde açıklamalarda bulundu.

'TARTIŞMALARA GİRMEMEMİZ LAZIM'

Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçmesinin ardından dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu parti içi tartışmalara ilişkin olarak “Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım” mesajı verdi.

Konuşmasında CHP’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini savunarak sahaya inilmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün CHP’lilere sesleniyorum. Nedeni şu: Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev; onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara’ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli, halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev genci var, bu iktidarın temel
ayıbıdır.”

Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu ndan ilk mesaj: Çok şükür... 1

"YOLSUZLUK YAPMAK İSTİYORSAN DERHAL PARTİNİN DIŞINA ÇIKACAKSIN"

Kılıçdaroğlu, parti içinde yolsuzlukla mücadele vurgusu da yaparak, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın” dedi.

Vatandaşların gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün”
ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ'

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye ilişkin değerlendirmesinde ise Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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