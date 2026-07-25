Çay ve kahveye attığınız tatlandırıcılar gerçekten masum mu?

Current Atherosclerosis Reports dergisinde yayımlanan incelemede, yetişkinlerle yapılan 21 kontrollü çalışmadan elde edilen veriler değerlendirildi. İncelemelerde, tatlandırıcı kullanımı ile kan şekeri kontrolünde kısa vadeli bazı olumsuz değişiklikler arasında bağlantı tespit edildi.

Uzun vadeli gözlemlerde ise tatlandırıcı tüketen kişilerde Tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının daha sık görüldüğü aktarıldı. Ancak uzmanlar, bu durumun tatlandırıcıların doğrudan hastalığa yol açtığını kanıtlamadığının altını çiziyor.

GİZLİ NEDEN BAĞIRSAKLARIMIZDA MI?

Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyomunu etkileyebileceğini ve bu durumun vücudun insülin kullanım biçimini değiştirebileceğini düşünüyor. Kardiyolog Dr. Cheng-Han Chen ve beslenme uzmanı Keri Gans, bu mekanizmanın tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

TATLANDIRICIYI BIRAKLALI MIYIZ?

Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ve tatlandırıcıların hemen tamamen bırakılmasının şart olmadığını ifade ediyor. Yüksek miktarda şeker tüketen bireyler için tatlandırıcılar, şeker kullanımını azaltma sürecinde kademeli bir geçiş seçeneği olarak değerlendirilebilir.