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Ankara'da korkunç ölüm: Evden çıktıktan 5 dakika sonra yıldırım düştü!

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına can aldı. Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 58 yaşındaki İ.Ö., yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu İ.Ö. (58) hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay esnasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara da korkunç ölüm: Evden çıktıktan 5 dakika sonra yıldırım düştü! 1

EVDEN AYRILDIKTAN 5 DAKİKA SONRA YILDIRIM DÜŞTÜ!

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının bu sabah hayvan gütmek için evden ayrıldığını ve 5 dakika sonra kendisine yıldırım düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtti.

Çevredeki komşuların kendisine yardım etmek için yanına gittiğinde İ.Ö.'nün hayatını kaybettiğini ifade eden Deveci, arkadaşının hobi olarak çobanlık yaptığını sözlerine ekledi.

Ankara da korkunç ölüm: Evden çıktıktan 5 dakika sonra yıldırım düştü! 2

"KOMŞULAR GÖRÜYOR, BAĞIRIYOR AMA SES GELMİYOR"

İ.Ö.'nün hayvanlarını güderken yıldırım isabet etmesi sonucu vefat ettiğini söyleyen Deveci, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çocukluğumuz beraber geçti, beraber büyüdük. Kendine hobi olarak 10-15 tane davar almıştı. Onları güdüyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor ve 5 dakika sonra yıldırım düşmesi sonucu vefat ediyor. Yıldırım düşmesi sonucu davarları da ikiye ayrılıyor. Komşular görüyorlar, bağırıyorlar ama kendisinden ses gelmiyor. Olay yaşanır yaşanmaz hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

Ankara da korkunç ölüm: Evden çıktıktan 5 dakika sonra yıldırım düştü! 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Yıldırım Fırtına ölüm
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