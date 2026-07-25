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Yaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

Yaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde göreve çıkan Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde leylek bulundu. Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi amacıyla Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekiplerin yalnızca tarımsal faaliyetlerde değil, yaban hayatının korunması konusunda da sahada görev yaptığı ifade edilerek, "Durmadan, yorulmadan, mesai mefhumu gözetmeden sahada olmaya devam ediyoruz" denildi.

Yaralı leyleğin gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı halde bulunan leylek, koruma altına alındı 1
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu leylek
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