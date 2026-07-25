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Yargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapis

Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazın haklı bulup hem işletme sahibine hem de görevliye verilen bir yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

Yargıtay'dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapis
Cansu Çamcı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yıllar önce yaşanan bir plaj tartışması, Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, vatandaşın kamuya açık sahile girişini engelleyen özel işletme görevlisi ile işletmeciye verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı.

OLAY 2012 YILINDA ÇEŞME'DE YAŞANDI

Olay, 1 Eylül 2012'de Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İki çocuğuyla halk plajına gelen bir doktor, havlusunu sererek denize girmek istedi. İddiaya göre özel işletmenin görevlisi, ailenin bulunduğu alandan ayrılmasını isteyerek, "Burada duramazsınız, burası özel işletme. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin" dedi.

Doktorun itiraz etmesi üzerine görevlinin, "Eşyalarınızı denize atarım" sözleriyle tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından soruşturma başlatıldı.

HAPİS CEZASI YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Mahkeme, işletme çalışanını "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", talimat verdiği belirlenen işletme yetkilisini ise "azmettirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar önce Yargıtay tarafından onandı. Daha sonra yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu da cezaları hukuka uygun bularak kararı kesinleştirdi.

Yargıtay dan emsal karar! Beache sokmama cezası: İki yıl hapis 1

KIYILAR HERKESİN ORTAK KULLANIM ALANI

Kararda Anayasa'nın 43. maddesi ile Kıyı Kanunu'na dikkat çekildi. Yargıtay, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğunu vurgulayarak, hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti.

Kıyı Kanunu kapsamında vatandaşların kamuya açık sahillerde herhangi bir ücret ödemeden havlularını sererek denize girebileceği, işletmelerin ise şezlong ve benzeri hizmetleri ücret karşılığında sunabileceği ancak ücretsiz denize giriş hakkını engelleyemeyeceği ifade edildi.

ŞİKAYET OLMASA BİLE SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Yargıtay kararında ayrıca, vatandaşın kamuya açık sahile girişinin engellenmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet olmasa dahi resen soruşturma başlatabileceğine dikkat çekildi.

Karar, kamuya açık kıyılarda vatandaşların denize erişim hakkına ilişkin emsal nitelikte değerlendirme olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay hapis
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