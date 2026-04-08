HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ateşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalar

ABD ile İran arasında varılan ateşkes kararı sonrası gözler yeniden bölgeye çevrilmişti. Dünya çapında ateşkesin bozulacağı yönündeki kanı doğru çıktı. Bu öğlen saatlerinde İran'a ait Lavan ve Siri Adalarında kaynağı henüz belirlenemeyen patlamalar meydana geldi. Bölgeden ilk görüntü geldi.

Ateşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalar
Doğukan Akbayır

28 Şubat'ta ABD ve İsrail eliyle İran'a yönelik saldırıları başlatılmış bu saldırılar beraberinde savaşı getirmişti. Çatışmalarla geçen 40 günün ardından ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İran ile ateşkes ilan etmişti. Dünya kamuoyundaki kanı ise ateşkesin delineceği yönündeydi. Gelişmeler gösteriyor ki ateşkes kalıcı olamadı... İşte tüm detaylar!

Ateşkes kısa mı sürdü? İran da peş peşe patlamalar 1

ÖNCE LAVAN SONRA SİRİ ADALARINDA PATLAMA

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberinde, "Bu sabah, ateşkes sağlandıktan sonra Lavan Adası Rafinerisi'nde birkaç patlama meydana geldi." ifadelerine yer verildi. İran medyası, sabah saatlerinde Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda da kaynağı henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldiğini duyurmuştu.

Ateşkes kısa mı sürdü? İran da peş peşe patlamalar 2

GECE SAATLERİNDE ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

Ateşkes kısa mı sürdü? İran da peş peşe patlamalar 3

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE MISIR'IN YOĞUN ÇABALARI

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.