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Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı

Mersin’de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği defile büyük ilgi gördü.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı

Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Mersin Valiliği himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi ve bir firma iş birliğiyle Akdeniz Millet Bahçesi’nde ’Çevre Müfettişi ve Sıfır Atık Günü Atölye Etkinlikleri Programı’ düzenlendi.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 1

ATIKLAR TASARIMA DÖNÜŞTÜ

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri öğrencilerin geri dönüştürülebilir atıklardan hazırladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği defile oldu. Plastik, karton, ambalaj ve çeşitli atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler, çevre bilincine dikkat çekti. Çocukların özgüvenle sergilediği tasarımlar protokol üyeleri ve vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Defilenin ardından Vali Atilla Toros ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yüz boyama, arkadaş bilekliği ve çevre temalı atölyeleri gezdi. Hızlı çöp toplama yarışması, geri dönüşüm oyunları, tiyatro gösterileri, survivor parkuru ve şişme oyun alanları da çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 2

"DÜNYA BİZE EMANET"

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, bu yılın temasının ’Dünya bize emanet’ olduğunu belirterek, "Bu ifade sadece bir slogandan ibaret değildir. Bu ifade, tarih karşısındaki sorumluluğumuzun, vicdanımızın ve gelecek nesillere karşı yükümlülüğümüzün adıdır. Çünkü emanet, bizim medeniyet tasavvurumuzun en kıymetli kavramlarından biridir. Emanet korumaktır, sahip çıkmaktır, aldığını eksiltmeden yarınlara ulaştırmaktır. İşte çevre de tam olarak böyle bir emanettir" dedi.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 3

"TOPRAK ANADIR, SU AZİZDİR, AĞAÇ CANDIR"

Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Toros, "Bizler suyuyla, toprağıyla, deniziyle ve ormanıyla bu cennet vatanın her bir hazinesini gelecek nesiller adına korumakla yükümlüyüz. Çünkü doğayı korumayı bir medeniyet mirası olarak gören bir kültürün mensuplarıyız. Bizim inancımızda toprak anadır, su azizdir, ağaç candır" diye konuştu.

"SIFIR ATIK BİR YAŞAM FELSEFESİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’sıfır atık’ hareketinin küresel bir modele dönüştüğünü ifade eden Toros, "Sıfır atık sadece bir çevre projesi değildir, bir yaşam felsefesidir. İsrafa karşı bir bilinç, kaynaklara saygıdır. Sıfır atık üretirken de tüketirken de sorumluluk almaktır" ifadelerini kullandı.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 4

Program, çocukların çeşitli etkinliklere katılması ve çevre temalı stantları gezmesiyle sona erdi.
Programa Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 5

Atıklar tasarıma dönüştü! çocuklar podyuma çıktı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Sıfır atık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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