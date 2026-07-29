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Atılan sigara izmariti muhtemel bir faciaya yol açıyordu

Bilecik’te seyir halinde bir araçtan atılan sigara izmariti yangına sebep olurken, alevlerin ormanlık alana sıçramasını duyarlı vatandaşlar engelledi.

Atılan sigara izmariti muhtemel bir faciaya yol açıyordu

Yangın, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bağlı Aksutekke Köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halindeki sürücüler yolun sağ tarafındaki otluk alanda alevleri gördüler. Bir kaç duyarlı sürücüsü hemen durarak, alevleri ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından alevler itfaiye ve Orman İşletme bağlı ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritin yol açtığı değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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