Atılan sigara izmariti muhtemel bir faciaya yol açıyordu

Yangın, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bağlı Aksutekke Köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halindeki sürücüler yolun sağ tarafındaki otluk alanda alevleri gördüler. Bir kaç duyarlı sürücüsü hemen durarak, alevleri ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından alevler itfaiye ve Orman İşletme bağlı ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritin yol açtığı değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır