HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Yunanistan’ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla yapılan eylem için işçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Atina da Filistin e destek eylemi düzenlendi 1

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINA KINAMA

Sendika temsilcilerinin konuşmaları ile başlayan eylemde konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını istedi.

Atina da Filistin e destek eylemi düzenlendi 2

Parlamento önüne, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen, beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabut ise Gazze'de ölen sivillere dikkat çekilmek üzere kalabalık arasında dolaştırıldı.

"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. AA muhabirine konuşan bir emekli eylemci "Aklı başında hiçkimsenin Gazze'de yaşanan acıları içinde hissetmemesi mümkün değil." dedi.

Atina da Filistin e destek eylemi düzenlendi 3

Bir diğer eylemci ise "Bugün Gazze'de yaşananlar akıl alır gibi değil. Çocuklar ölüyor. İnsanlar bir tencere yemek için oraya buraya koşturuyor. Bunlar çağımızın yaşananları olamaz. Bunlara bir son verilmeli." diye konuştu. PAME'nin çağrısıyla Filistin'e destek vermek üzere bugün Yunanistan'da, başta Atina ve Selanik olmak üzere 40'ın üzerinde kentte eylem düzenlendi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlamasıVenezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlaması
Batman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralıBatman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Atina Filistin Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.