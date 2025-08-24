Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla yapılan eylem için işçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINA KINAMA

Sendika temsilcilerinin konuşmaları ile başlayan eylemde konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını istedi.

Parlamento önüne, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen, beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabut ise Gazze'de ölen sivillere dikkat çekilmek üzere kalabalık arasında dolaştırıldı.

"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. AA muhabirine konuşan bir emekli eylemci "Aklı başında hiçkimsenin Gazze'de yaşanan acıları içinde hissetmemesi mümkün değil." dedi.

Bir diğer eylemci ise "Bugün Gazze'de yaşananlar akıl alır gibi değil. Çocuklar ölüyor. İnsanlar bir tencere yemek için oraya buraya koşturuyor. Bunlar çağımızın yaşananları olamaz. Bunlara bir son verilmeli." diye konuştu. PAME'nin çağrısıyla Filistin'e destek vermek üzere bugün Yunanistan'da, başta Atina ve Selanik olmak üzere 40'ın üzerinde kentte eylem düzenlendi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır