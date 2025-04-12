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Atina’da tren istasyonunun dışında patlama meydana geldi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde şüpheli bir çantanın patladığı, patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Patlama öncesinde güvenlik birimlerine yapılan uyarı çağrıları sayesinde polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Atina’da tren istasyonunun dışında patlama meydana geldi!
Çiğdem Sevinç

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demir yolu şirketi Helenik Tren'in merkez binası önünde şüpheli bir çantanın patladığı, patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

"GENEL MERKEZE ÇOK YAKIN BİR NOKTADA"

Patlama öncesinde güvenlik birimlerine yapılan uyarı çağrıları sayesinde polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Syggrou Caddesi üzerindeki olay yerine intikal eden ekipler trafiği durdurdu, binayı tahliye etti ve çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk belirlemelere göre patlamada yalnızca maddi hasar meydana geldi. Helenik Tren tarafından yapılan açıklamada, "Patlama, genel merkezimize çok yakın bir noktada gerçekleşmiştir. Zehirlilik iklimini besleyen her türlü şiddeti kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Yunanistan
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