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Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki orman yangını kontrolden çıktı

Yunanistan'da, başkent Atina'ya 30 kilometre uzaktaki Pikermi bölgesinde orman yangını çıktığı, 5 evin hasar gördüğü bildirildi.​​​​​​​ Kontrolden çıkan yangın, Spata bölgesine doğru ilerledi.

Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki orman yangını kontrolden çıktı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaktaki Pikermi bölgesinde öğleden sonra orman yangını çıktı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatı ile yangının yaklaştığı bölgelerdeki bazı yerleşim birimleri tahliye edildi.

Atina ya 30 kilometre uzaklıktaki orman yangını kontrolden çıktı 1

YOLLAR KAPATILDI

Yangının sıçradığı yerleşim birimlerinde en az 5 ev hasar gördü. Yangında bölgedeki üzüm bağları, sera ve bostanlar da zarar gördü. Bölgeye giden yollar ise trafiğe kapatıldı.

Atina ya 30 kilometre uzaklıktaki orman yangını kontrolden çıktı 2
Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor ancak şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Atina
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