HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atlara eziyet edenlere dikkat çeken ceza: Haftada 1 gün barınak temizleyecekler

Adana'da Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, şüphelilere ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağı temizleme yükümlülüğü getirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet birimleri tarafından çalışma başlatılmış, atların sahipleri olduğu değerlendirilen A.U. (25) ile Ö.A. (26) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapma yükümlülüğü getirildi.

Öte yandan, olayda söz konusu olan atların koruma altına alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.