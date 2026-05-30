HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atların yanında büyüyen köpek, yürüyüşüyle ilgi odağı oldu

Bir at çiftliğinde dünyaya gelen ve hayatının ilk dönemini atlarla bir arada geçiren sevimli köpek, kendisini at sanıyor ve adeta bir at gibi yürüyor.

Atların yanında büyüyen köpek, yürüyüşüyle ilgi odağı oldu

Bir at çiftliğinde dünyaya gelen ve hayatının ilk dönemini atlarla bir arada geçiren sevimli köpek, kendisini at sanıyor ve adeta bir at gibi yürüyor. Köpeğin bu anları gören vatandaşların ilgi odağı oldu.

Samsun’da faaliyet gösteren bir yerel işletme, benzerine az rastlanır bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor. İşletmenin can dostu, sergilediği sıra dışı hareketlerle tesise gelen misafirlerin ilgi odağı oluyor. Bir at çiftliğinde dünyaya gelen ve hayatının ilk dönemini atlarla bir arada geçiren sevimli köpek, kendisini at sanıyor ve adeta bir at gibi yürüyor.

Dünyaya gözlerini bir at çiftliğinde açan ve gelişim sürecinde tamamen atları rol model alan sevimli köpek, zamanla onlar gibi adım atmaya, onlar gibi asil ve ritmik yürümeye başladı. Çiftlik ortamından sonra şimdiki işletmeye geçen can dostu, "at yürüyüşü" tarzını buradaki yaşamında da sürdürünce ortaya hem eğlenceli hem de dikkat çekici görüntüler çıktı. Köpeğin kendisini at sanarak asil adımlarla dolaştığı kulaktan kulağa yayılınca, meraklı vatandaşlar sevimli dostu görebilmek için işletmeye akın etmeye başladı. Durumdan oldukça memnun görünen can dostu, kendisini görmeye gelen yoğun kalabalığı karşılıksız bırakmıyor. Misafirlerin ilgisini fark ettiği anlarda adeta bir şovmene dönüşen sevimli köpek, gelenlere küçük ve sevimli gösteriler sunarak izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Atlar gibi rahvan yürüyüşü yapan köpeğin o anları, kendisini gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınıyor.

Atların yanında büyüyen köpek, yürüyüşüyle ilgi odağı oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındıABD’den sürpriz Tom Barrack hamlesi! Görevden alındı
Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'Özgür Özel'in bayramlaşma programına yoğun ilgi! Dikkat çeken slogan: 'Özgür gelecek, özgür Türkiye'

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.