Atların yanında büyüyen köpek, yürüyüşüyle ilgi odağı oldu

Bir at çiftliğinde dünyaya gelen ve hayatının ilk dönemini atlarla bir arada geçiren sevimli köpek, kendisini at sanıyor ve adeta bir at gibi yürüyor. Köpeğin bu anları gören vatandaşların ilgi odağı oldu.

Samsun’da faaliyet gösteren bir yerel işletme, benzerine az rastlanır bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor. İşletmenin can dostu, sergilediği sıra dışı hareketlerle tesise gelen misafirlerin ilgi odağı oluyor. Bir at çiftliğinde dünyaya gelen ve hayatının ilk dönemini atlarla bir arada geçiren sevimli köpek, kendisini at sanıyor ve adeta bir at gibi yürüyor.

Dünyaya gözlerini bir at çiftliğinde açan ve gelişim sürecinde tamamen atları rol model alan sevimli köpek, zamanla onlar gibi adım atmaya, onlar gibi asil ve ritmik yürümeye başladı. Çiftlik ortamından sonra şimdiki işletmeye geçen can dostu, "at yürüyüşü" tarzını buradaki yaşamında da sürdürünce ortaya hem eğlenceli hem de dikkat çekici görüntüler çıktı. Köpeğin kendisini at sanarak asil adımlarla dolaştığı kulaktan kulağa yayılınca, meraklı vatandaşlar sevimli dostu görebilmek için işletmeye akın etmeye başladı. Durumdan oldukça memnun görünen can dostu, kendisini görmeye gelen yoğun kalabalığı karşılıksız bırakmıyor. Misafirlerin ilgisini fark ettiği anlarda adeta bir şovmene dönüşen sevimli köpek, gelenlere küçük ve sevimli gösteriler sunarak izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Atlar gibi rahvan yürüyüşü yapan köpeğin o anları, kendisini gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınıyor.



