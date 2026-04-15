Atletizmde bir ilk: 4 kız kardeş kürsüye çıktı

Şanlıurfa Harran Gazlıkuyu Ortaokulu kız atletizm takımı Şanlıurfa’da gerçekleşen 2 kilometre kros yarışmasında takım olarak birinciliği kazandı. Şampiyonada atletizm tarihine geçecek bir olay da yaşandı. Bireysel olarak yarışmada ilk 4 sırayı 4 kardeş aldı ve kürsüye birlikte çıktı.

Atletizm krosta büyük başarıya imza atan 4 kardeş, Adalet-Zeynep-Gülcan ve Ceylan Ergin, 10 Ocak 2025 tarihinde Diyarbakır’da yapılan bölge mahalli Kros Şampiyonası’nda da Şanlıurfa atletizm takımı öğrencileri hem bireyselde hem de takım olarak rekor puanla 12 takım arasında şampiyon olmuştu.

Şanlıurfa Harran Gazlıkuyu Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmenleri Yahya Şahin ve Duran Erciş, öğrencilerinin gelecek vadeden sporcular olduğunu vurguladı. Öğrencilerin antrenörlüklerini de yapan beden eğitimi öğretmenleri şunları söyledi:

"2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Atletizm Kros Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde Aydın Kuşadası’nda gerçekleşti. Burada da öğrencilerimiz çok başarılı oldu. 19 takım, 120 öğrencinin katıldığı Yıldız Kızlar kros Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye birincisi olarak ilimizi gururlandırdı. Beklentilerimizin daha yüksek olmasını sağladı."

Başarılı 4 kız kardeş ayrıca futsalda da aynı hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

