HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel'in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş'ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Özel'e açık şekilde destek veren Yavaş için dakikalar içinde dikkat çeken yorumlar geldi.

Özgür Özel'in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş'ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun"
Melih Kadir Yılmaz

Bugün Ankara'da hareketli anlar yaşandı. CHP'nin iki ayrı bayramlaşması kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, en dikkat çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Özgür Özel in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun" 1

Özel'in yanında programa katılan Yavaş burada yaptığı açıklama ile Özgür Özel'e açık destek verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.

DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN YAVAŞ İÇİN ART ARDA YORUMLAR: "ONA GEÇMİŞ OLSUN"

Yavaş'ın Özel'e destek vermesinden kısa süre sonra ise dikkat çeken yorumlar geldi.

Özgür Özel in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun" 2

TGRT yorumcusu gazeteci Fuat Uğur yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş safını belli etti. Ona geçmiş olsun" dedi.

TGRT Haber yorumcusu AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar ise "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı sıkça geçen Mansur Yavaş’ın tercihi, sanıyorum günün en dikkat çekici tarafıydı. Denge politikası izlediği konuşulan Yavaş, Özel’le meydana geldi, bir de konuşma yaptı. Siyaset bu, kesin yargıda bulunmak istemem. Ama Yavaş’ın yolu, Kılıçdaroğlu’ndan uzaklaşmıştır. Bu tercihi, avantaj mı dezavantaj mı takdir sizin" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun" 3

"MANSUR YAVAŞ'IN HAYATINDA ALDIĞI İLK RİSKTİR BU"

A Haber ekranlarında konuşan gazeteci Melik Yiğitel ise Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’in yanında yer almasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Kemal Bey’in kafasındaki ismin Mansur Yavaş olduğu, Mansur Yavaş’ın da buna göre davranacağı söyleniyordu ama öyle anlaşılıyor ki Mansur Bey neresi daha CHP tabanının büyüğü oradaysa ona göre pozisyon aldı. Öbür tarafın adayı olmaktansa Özgür Özel’in yanında olmayı tercih etti. Mansur Yavaş’ın 70 yıllık ömrü hayatında almış olduğu ilk risktir bu. Bugüne kadar hep konforlu alandaydı. Sıfır riski vardı. Hayatının en büyük ve tek riski şu anda bu her ne kadar risk sayılırsa"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te acı olay! Dereye giren çocuk boğulduGaziantep'te acı olay! Dereye giren çocuk boğuldu
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldiBolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.