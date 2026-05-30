Özgür Özel'in konuşmasından dakikalar sonra Mansur Yavaş'ı işaret etti: "Ona geçmiş olsun"

Bugün Ankara'da hareketli anlar yaşandı. CHP'nin iki ayrı bayramlaşması kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, en dikkat çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Özel'in yanında programa katılan Yavaş burada yaptığı açıklama ile Özgür Özel'e açık destek verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.

DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN YAVAŞ İÇİN ART ARDA YORUMLAR: "ONA GEÇMİŞ OLSUN"

Yavaş'ın Özel'e destek vermesinden kısa süre sonra ise dikkat çeken yorumlar geldi.

TGRT yorumcusu gazeteci Fuat Uğur yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş safını belli etti. Ona geçmiş olsun" dedi.

TGRT Haber yorumcusu AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar ise "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı sıkça geçen Mansur Yavaş’ın tercihi, sanıyorum günün en dikkat çekici tarafıydı. Denge politikası izlediği konuşulan Yavaş, Özel’le meydana geldi, bir de konuşma yaptı. Siyaset bu, kesin yargıda bulunmak istemem. Ama Yavaş’ın yolu, Kılıçdaroğlu’ndan uzaklaşmıştır. Bu tercihi, avantaj mı dezavantaj mı takdir sizin" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ'IN HAYATINDA ALDIĞI İLK RİSKTİR BU"

A Haber ekranlarında konuşan gazeteci Melik Yiğitel ise Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’in yanında yer almasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Kemal Bey’in kafasındaki ismin Mansur Yavaş olduğu, Mansur Yavaş’ın da buna göre davranacağı söyleniyordu ama öyle anlaşılıyor ki Mansur Bey neresi daha CHP tabanının büyüğü oradaysa ona göre pozisyon aldı. Öbür tarafın adayı olmaktansa Özgür Özel’in yanında olmayı tercih etti. Mansur Yavaş’ın 70 yıllık ömrü hayatında almış olduğu ilk risktir bu. Bugüne kadar hep konforlu alandaydı. Sıfır riski vardı. Hayatının en büyük ve tek riski şu anda bu her ne kadar risk sayılırsa"