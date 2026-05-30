Öndeki aracı sollamak isteyen motosikletli istinat duvarından yere çakıldı: 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde öndeki otomobili sollamak isteyen motosikletli, kontrolünü kaybederek önce ağaçlık alana daldı, ardından yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Sürücü ve yolcunun yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sollamak istedi. Bu sırada kontrolünü kaybeden sürücü, yolcusuyla birlikte yol kenarında bulunan ağaçlık alana daldı. Hızını alamayan motosiklet, oradan da yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Olay esnasında motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin duvardan aşağı düşmeden ağaçlık alanda yerde kaldığı öğrenildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, meydana gelen kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan motosikletin ağaçlık alanı geçip istinat duvarından aşağı düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

