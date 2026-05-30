Osmanlı döneminden kalma geleneksel oyunlar yüzleri güldürdü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan ve Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen ‘Birikme Gecesi’ isimli orta oyunu, bu kez Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlendi. Bayram için köye gelen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bir araya gelen köy sakinleri, tarihi geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ‘Birikme Gecesi’ isimli orta oyunu etkinliğinde buluştu. İlçenin kültürel mirasları arasında yer alan orta oyunlarında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Genellikle kış aylarında düzenlenen geleneksel etkinlik, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle ilkbaharın son günlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlar yaklaşık 20 farklı oyunu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Onlarca kişinin katıldığı programda oyunların ardından yemekler yenildi, köy sakinleri sohbet ederek bayramlaşma fırsatı buldu. Geleneksel kültürün yaşatıldığı etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

