Festivalde renkli anlar: İspir'de boğa güreşleri nefes kesti

"Çoruh’tan Kaçkarlar’a geleneksel İspir Boğa Güreşleri Festivali’nde heyecan ve coşku Panayır Meydanı’nda doruğa ulaştı. Festivalin en çok beklenen bölümlerinden biri olan boğaların müsabakaları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İspir Panayır Meydanı’nı dolduran binlerce güreş sever, sahaya çıkan genç tosunların kıyasıya mücadelesini büyük bir heyecanla takip ediyor.
Güç ve stratejinin konuşturulduğu arenada, tosunların sergilediği performans profesyonel boğaları aratmazken, tribünlerden yükselen tezahüratlar meydandaki coşkuyu ikiye katlıyor.

BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALE RENK KATTI

Bölgedeki yetiştiricilerin özenle hazırladığı ve geleceğin baş boğalarının güreşleri festivale ayrı bir dinamizm ve renk kattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin ve yerel halkın yoğun katılım gösterdiği bu muazzam kültür şöleni, Panayır Meydanı’nda tüm hızıyla ve mükemmel bir atmosferde devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

