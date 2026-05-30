Festivalde renkli anlar: İspir'de boğa güreşleri nefes kesti

İspir Panayır Meydanı’nı dolduran binlerce güreş sever, sahaya çıkan genç tosunların kıyasıya mücadelesini büyük bir heyecanla takip ediyor.

Güç ve stratejinin konuşturulduğu arenada, tosunların sergilediği performans profesyonel boğaları aratmazken, tribünlerden yükselen tezahüratlar meydandaki coşkuyu ikiye katlıyor.

BOĞA GÜREŞLERİ FESTİVALE RENK KATTI

Bölgedeki yetiştiricilerin özenle hazırladığı ve geleceğin baş boğalarının güreşleri festivale ayrı bir dinamizm ve renk kattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin ve yerel halkın yoğun katılım gösterdiği bu muazzam kültür şöleni, Panayır Meydanı’nda tüm hızıyla ve mükemmel bir atmosferde devam ediyor.

