Feci kazada hayatını kaybeden çift ve 10 yaşındaki kızları toprağa verildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki çocukları, memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde dün meydana gelen kazada, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak karşı şeride geçti.

KAZADA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada, Şermin Erdek, eşi Serkan Erdek ve kızları Yaren Erdek (10) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan A.Ö.E., Y.K. Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki kızları Yaren'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesine getirildi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şermin ve Serkan Erdek çiftçi ile kızları Yaren Erdek'in cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

