Devrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde seyir halinde olan Sevim U. (58) yönetimindeki 16 BNG 926 plakalı treeporter iddiaya göre bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan Aysima A. (10) ile Saniye A. (55) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜYE 40 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL para cezası kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

